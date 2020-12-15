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Газета "Кишиневские новости"

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Додон поздравил Байдена с избранием на пост президента США

15 декабря
14:56 2020
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Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание Джозефу Байдену в связи с его избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

«Пользуясь этой возможностью, хочу подтвердить заинтересованность моей страны в углублении традиционных отношений дружбы и двустороннего сотрудничества на основе усиленного потенциала Стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки», – говорится в послании главы государства.

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