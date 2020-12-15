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Газета "Кишиневские новости"

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Какие продукты улучшат работу мозга пожилых людей

Какие продукты улучшат работу мозга пожилых людей
15 декабря
14:21 2020
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Ученые выявили ряд продуктов питания, которые благотворно влияют на работу мозга пожилого человека – принятие решений и способность думать, и защищают от возрастных изменений когнитивных способностей.

Для изучения была набрана группа людей в возрасте от 46 до 77 лет. По результатам исследования: ученые рекомендуют людям после 50, для снижения возможных проблем с мозговой деятельностью, включать в свой рацион сыры, красное вино и баранину. От других видов красного мяса лучше отказаться. В то же время ученые выявили негативное влияние сои на когнитивные функции пожилых людей, особенно склонных к болезни Альцгеймера.

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