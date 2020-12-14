На сегодняшний день в стране 110179 человек прошли лечение и 2598 умерли от инфекции COVID-19. На 14 декабря в Молдове подтверждены 127253 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9097 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31844 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3825 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 286 в крайне тяжелом состоянии (62 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).