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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 декабря 110179 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 декабря 110179 излечившихся
14 декабря
19:01 2020
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На сегодняшний день в стране 110179 человек прошли лечение и 2598 умерли от инфекции COVID-19. На 14 декабря в Молдове подтверждены 127253 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 9097 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31844 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3825 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 286 в крайне тяжелом состоянии (62 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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