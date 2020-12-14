Понедельник, 14 декабря 2020, 21:19

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове пациенты получат бесплатные лекарства от COVID-19

В Молдове пациенты получат бесплатные лекарства от COVID-19
14 декабря
18:51 2020
Версия для печати

Пациенты с легкой, средней формой и те, кто проходит реабилитационный курс после COVID-19, будут получать компенсируемые лекарства. Согласно минздраву, размер компенсации для детей составит 100%, а для взрослых – 70%.

Также расширен список лекарств, рекомендуемых для лечения на дому. Препараты будут выписываться семейными врачами в зависимости от сложности течения заболевания COVID-19. Эти и другие изменения будут реализованы в протоколе лечения COVID-19.

В контексте международного опыта будут использоваться быстрые тесты для обнаружения инфекции, а также для выявления антител. Молдова намерена закупить 300 тыс. тестов на антитела в рамках проекта Всемирного банка.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,10–0,63%
EUR20,76–0,53%
GBP22,77–0,59%
UAH0,61–0,25%
RON4,26–0,31%
RUB0,23–1,58%

Курсы валют в MDL на 14.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд