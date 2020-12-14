Пациенты с легкой, средней формой и те, кто проходит реабилитационный курс после COVID-19, будут получать компенсируемые лекарства. Согласно минздраву, размер компенсации для детей составит 100%, а для взрослых – 70%.

Также расширен список лекарств, рекомендуемых для лечения на дому. Препараты будут выписываться семейными врачами в зависимости от сложности течения заболевания COVID-19. Эти и другие изменения будут реализованы в протоколе лечения COVID-19.

В контексте международного опыта будут использоваться быстрые тесты для обнаружения инфекции, а также для выявления антител. Молдова намерена закупить 300 тыс. тестов на антитела в рамках проекта Всемирного банка.