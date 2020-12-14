Правительство Кику дало положительное заключение по поправке ПСРМ к проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год, согласно которой к Пасхальным праздникам пенсионеры с доходом ниже 4 тыс. леев получат по 1 тыс. леев в качестве единовременного пособия.

На эти цели планируется направить 697 млн леев, что позволит оказать помощь 690 334 гражданам.

Напомним, что по инициативе президента Игоря Додона и социалистов 592 тыс. человек получили по 700 леев накануне зимних праздников. В октябре 2020 года 660 тыс. человек, чей доход ниже 3 тыс. леев, получили по 900 леев.

Проект налогово-бюджетной политики на 2021 год будет рассматриваться во втором чтении в парламенте.