Долг, образовавшийся из-за кражи миллиарда, будет снят с граждан. Комиссия по экономике, бюджету и финансам дала положительное заключение инициативе ПСРМ об отмене закона 2016 года о выпуске облигаций госдолга.

Социалист Петру Бурдужа уточнил, что перекладывание долга на граждан было неверным и представляет собой дополнительную налоговую нагрузку для государства.

Также в информационной записке к проекту отмечается, что законопроект преследует цель отказа от дополнительной налоговой нагрузки на население и экономику Молдовы, эффективное использование полученных государством доходов и отказ от существенного увеличения госдолга.

Согласно документу правительство разработает необходимые меры для покрытия долгов ”Banca de Economii”, ”Banca Socială” и”Unibank” перед Национальным банком.

Поддержанный большинством членом комиссии проект будет предложен для рассмотрения в ходе пленарного заседания.