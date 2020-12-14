Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу обвинил греческие власти в том, что ее представители бесчеловечно обращаются с мигрантами, пересекающими Эгейское море.

По словам чиновника, соучастником преступления является агентство Евросоюза по обеспечению безопасности внешних границ «Фронтекс». Совместно с греческой береговой охраной они подвергают пыткам нелегальных мигрантов. «ЕС игнорирует эти действия», – утверждает Сойлу. Он попросил министра по вопросам миграции и убежища Греции Нотиса Митаракиса более человечно относиться к беженцам из Сирии, направляющимся в Европу.