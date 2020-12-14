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Газета "Кишиневские новости"

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Анкара призывает Евросоюз относиться человечно к беженцам из Сирии

Анкара призывает Евросоюз относиться человечно к беженцам из Сирии
14 декабря
13:51 2020
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Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу обвинил греческие власти в том, что ее представители бесчеловечно обращаются с мигрантами, пересекающими Эгейское море.

По словам чиновника, соучастником преступления является агентство Евросоюза по обеспечению безопасности внешних границ «Фронтекс». Совместно с греческой береговой охраной они подвергают пыткам нелегальных мигрантов. «ЕС игнорирует эти действия», – утверждает Сойлу. Он попросил министра по вопросам миграции и убежища Греции Нотиса Митаракиса более человечно относиться к беженцам из Сирии, направляющимся в Европу.

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