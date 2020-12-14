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Газета "Кишиневские новости"

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В Британии опасаются российских и китайских ракет

В Британии опасаются российских и китайских ракет
14 декабря
13:46 2020
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна утратила лидирующие позиции в оборонной промышленности, сообщает «Военное обозрение».

По словам чиновника, Россия, Китай и Иран создают ракеты нового поколения, которые угрожают странам Запада. «Наш противник уже выбирает, каким оружием одерживать над нами победу, в то время как мы не обладаем достаточным лидерством и инновациями», – считает Уоллес. Особо его впечатлило недавнее испытание Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая достигла скорости в восемь Махов.

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