Депутат парламента от Демократической партии Молдовы Моника Бабук зарегистрировала поправки к бюджету страны на 2021 год, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Народная избранница предлагает увеличить финансирование театров, цирков, концертных организаций на 52 миллиона леев, при этом зарплата артистов должна увеличиться на треть. «2020 год ударил по всем сферам жизни, но больше всего отразился на учреждениях культуры, особенно театрах. Большую часть года они были закрыты и недополучили доходов в миллионы леев», – пишет в соцсетях Бабук.