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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния – форпост кибербезопасности ЕС

Румыния – форпост кибербезопасности ЕС
14 декабря
13:41 2020
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В стране будет размещен Центр навыков кибернетической безопасности Европейского союза, сообщает «Международное румынское радио».

Сотрудники учреждения будут решать, каких исследователей и в каком объеме финансировать. За право разместить на своей территории этот Центр боролись Германия, Румыния, Польша, Литва, Бельгия и Люксембург. По словам министра иностранных дел Богдана Ауреску, киберцентр – первое агентство Евросоюза, которое будет размещено на территории Румынии, и это во многом заслуга дипломатов страны.

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