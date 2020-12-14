Понедельник, 14 декабря 2020, 15:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Количество выздоровевших почти в два раза превышает число зараженных

Количество выздоровевших почти в два раза превышает число зараженных
14 декабря
10:41 2020
Версия для печати

Эту информацию глава государства представил на еженедельном заседании.

– Коллеги из правительства информируют, что места в больницах на данном этапе есть. Министерство здравоохранения справляется с пандемией, – заявил Додон.

По данным, представленным на заседании: на 126518 случаев COVID-19 108901 инфицированный успешно прошли лечение. На 50-ой неделе эпидемии, в сравнении с 49-ой, количество новых случаев увеличилось на 8,6%, а выздоровления – на 15%.

Из 15 тысяч зараженных 3800 проходят лечение в больницах. Власти приняли решение активировать в одном из столичных лечебных учреждений дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,90+0,15%
GBP23,11+0,85%
UAH0,62+0,09%
RON4,29+0,27%
RUB0,24+0,03%

Курсы валют в MDL на 14.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд