Эту информацию глава государства представил на еженедельном заседании.

– Коллеги из правительства информируют, что места в больницах на данном этапе есть. Министерство здравоохранения справляется с пандемией, – заявил Додон.

По данным, представленным на заседании: на 126518 случаев COVID-19 108901 инфицированный успешно прошли лечение. На 50-ой неделе эпидемии, в сравнении с 49-ой, количество новых случаев увеличилось на 8,6%, а выздоровления – на 15%.

Из 15 тысяч зараженных 3800 проходят лечение в больницах. Власти приняли решение активировать в одном из столичных лечебных учреждений дополнительные места для пациентов с коронавирусом.