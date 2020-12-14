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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя

14 декабря
10:36 2020
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После традиционной встречи с премьером и спикером парламента президент Игорь Додон заявил: «Нет никаких задержек текущих платежей. Хочу заверить, что в течение этого месяца и начала следующего года, пока мы отвечаем за ситуацию в стране, зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя и не будет никаких задержек».

Игорь Додон отметил рост доходов госбюджета в декабре относительно 2019 года – в налоговой службе на 7,8%, в таможенной – на 12,8%, и это несмотря на пандемию, спад импорта, экспорта, ВВП. Глава государства объяснил эту тенденцию жестким и профессиональным администрированием Министерства финансов.

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