После традиционной встречи с премьером и спикером парламента президент Игорь Додон заявил: «Нет никаких задержек текущих платежей. Хочу заверить, что в течение этого месяца и начала следующего года, пока мы отвечаем за ситуацию в стране, зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя и не будет никаких задержек».

Игорь Додон отметил рост доходов госбюджета в декабре относительно 2019 года – в налоговой службе на 7,8%, в таможенной – на 12,8%, и это несмотря на пандемию, спад импорта, экспорта, ВВП. Глава государства объяснил эту тенденцию жестким и профессиональным администрированием Министерства финансов.