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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Приоритет номер один – принятие основных бюджетных законов

Додон: Приоритет номер один – принятие основных бюджетных законов
14 декабря
10:11 2020
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Принятие госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования, налогово-бюджетной политики является основным приоритетом. Об этом заявил Игорь Додон после еженедельного заседания с премьер-министром и спикером парламента.

Президент уточнил, что конституционный срок для внесения поправок и дополнений истек. И на заседании кабмина, которое планируется сегодня, предполагается рассмотреть зарегистрированные дополнения к бюджету. После того, как правительство выскажется относительно поправок, предложенных депутатами, у парламента есть две недели, в течение которых он должен одобрить четыре основных закона.

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год основывается на следующих параметрах: экономический рост – 4,7%, инфляция – 2,7%, рост экспорта – на 12,6%, импорта – на 14,3%, а также увеличение средней зарплаты по экономике – на 10,3%. Доходы национального публичного бюджета оцениваются в 66,0 млрд леев, расходы – 81,3 млрд леев, а дефицит – 14,4 млрд леев.

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