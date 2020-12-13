Как часто ушедшие отношения продолжают годами тлеть глубоко в душе, потому что чувства не проходят. И что делать человеку, раненая душа которого тщетно ищет покоя? Забыть бы того, с кем разошлись пути-дорожки, но не у каждого получается.

Душа перестает болеть, когда в ней расцветает новая любовь. Она разрывает все ниточки, соединяющие с прошлым, и тогда старые отношения больше не вызовут душевных страданий. А тем, кто все ещё живёт прошлым, Вселенная до конца декабря предоставит второй шанс – звонок из прошлого.

Кому ждать с 15 по 31 декабря известий о былой любви?

ТЕЛЕЦ

Совершенно неожиданной для представителей этого знака зодиака будет встреча с человеком, который когда-то давно был главным в жизни Тельца. Разрыв был болезненным, потому при встрече спокойствие сохранить будет непросто. Но стабильность и умение держать удар – неизменные черты Тельца. Он не захочет возвращаться в сложные отношения, которые когда-то разочаровали, и не позволит разрушить комфорт и спокойствие дня сегодняшнего.