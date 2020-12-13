В течение прошедшего дня, 13 декабря, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 56-летняя женщина из Чимишлийского района, 63-летний мужчина из Флорештского района, 71-летняя женщина из Ниспоренского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Яловенского района, 68-летняя женщина из муниципия Кагул, 59-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 62-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 65-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Яловенского района, 71-летний мужчина из Яловенского района, 83-летняя женщина из Кишинева, 56-летний мужчина из Бричанского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Унгенского района, 70-летний мужчина из Унгенского района, 61-летний мужчина из Унгенского района, 67-летняя женщина из Единецкого района, 61-летняя женщина из Единецкого района, 77-летняя женщина из Единецкого района, 85-летний мужчина из Резинского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 53-летняя женщина из Унгенского района. На вечер 13 декабря 108901 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2572 человека умерли от инфекции.