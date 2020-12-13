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Газета "Кишиневские новости"

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В Карабахе грядет новая война

13 декабря
16:31 2020
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Министерство обороны Армении распространило заявление, в котором говорится, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«В результате нескольких часов боев противнику удалось войти в село Хин Тагер, а также вплотную приблизиться к селу Хцаберд. Из-за азербайджанской провокации у армянской стороны шесть раненых, у противника есть потери», – говорится в заявлении. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян вылетел в Москву, где обсудил с главой МО РФ Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. После 44 дней боев Баку и Ереван заключили 9 ноября в Москве перемирие.  

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