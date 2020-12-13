Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание правительства, на которое пригласили глав областей, членов Совет безопасности и дипломатов, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Помимо всего прочего глава государства обсуждал с собравшимися то, как пандемия коронавируса распространяется по миру. Бердымухамедов объявил подчиненным, что во второй половине 2021 года в Туркменистане надо провести международный форум, посвященный борьбе с COVID-19. При этом в Туркменистане официально нет заболевших коронавирусом.