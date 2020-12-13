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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменистан – территория свободная от COVID-19

13 декабря
13:46 2020
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание правительства, на которое пригласили глав областей, членов Совет безопасности и дипломатов, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Помимо всего прочего глава государства обсуждал с собравшимися то, как пандемия коронавируса распространяется по миру. Бердымухамедов объявил подчиненным, что во второй половине 2021 года в Туркменистане надо провести международный форум, посвященный борьбе с COVID-19. При этом в Туркменистане официально нет заболевших коронавирусом.

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