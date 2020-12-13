По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва в ближайшее время может стать лидером на Старом континенте по уровню носителей Covid-19, сообщает агентство Delfi.

На первом месте пока Хорватия с заболеваемостью 1194,3 на 100 тысяч граждан. Литва догоняет «лидера» с 1146,7 заболевших на 100 000. На третьем месте Люксембург. Наилучшее положение с Covid-19 в Исландии. Из-за ее удаленности от других стран, или из-за холодов и ветров там отмечается 54,1 заболевания на сто тысяч, на другом острове – Ирландии – 77,6.