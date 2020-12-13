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Газета "Кишиневские новости"

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Андрей Нэстасе «перевел стрелки» на депутатов из партии Майи Санду

13 декабря
13:41 2020
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В эфире одного из телеканалов председатель Партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе заявил, что его депутаты 3 декабря вели себя в парламенте цивилизованно.

В тот день народные избранники блольшинством в 51 голос вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности. Представители оппозиции попытались сорвать голосование, блокировали центральную трибуну, устроили потасовку, и сломали несколько микрофонов. Нечто подобное можно наблюдать на свадьбах после полуночи, когда гости уже хорошенько подопьют. «Я хочу доказать на этом примере людям, как их обманывают. Там пишут: Депутаты от Плтформы ДА и Партии “Действие и солидарность” рвали микрофоны. Но наши депутаты не делали этого. Они вели себя цивилизованно. Даже, если они блокировали трибуну, это было сделано в знак протеста. Такое случается во всех странах», – уверен Нэстасе. Таким образом, он дал понять, что в парламенте обезьянничали 3 декабря исключительно депутаты от Партии Майи Санду «Действие и солидарность».

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