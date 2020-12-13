Владельцам британских супермаркетов правительство рекомендовало сделать выше обычного запасы еды, лекарств и бытовых товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sundai Times.

Предполагается, что переговоры о выходе Соединенного королевства из Евросоюза могут закончиться не вполне удачно, и стороны введут новые правила торговли. Среди потребителей в таком случае, возможно, возникнет повышенный спрос на товары первой необходимости. «Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal (соглашения нет). В эти выходные послание транслируется такое – сделки не будет. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при коронавирусе, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», – пишет Sundai Times.