Воскресенье, 13 декабря 2020, 17:52

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Британии прогнозируют дефицит туалетной бумаги

В Британии прогнозируют дефицит туалетной бумаги
13 декабря
13:41 2020
Версия для печати

Владельцам британских супермаркетов правительство рекомендовало сделать выше обычного запасы еды, лекарств и бытовых товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sundai Times.

Предполагается, что переговоры о выходе Соединенного королевства из Евросоюза могут закончиться не вполне удачно, и стороны введут новые правила торговли. Среди потребителей в таком случае, возможно, возникнет повышенный спрос на товары первой необходимости. «Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal (соглашения нет). В эти выходные послание транслируется такое – сделки не будет. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при коронавирусе, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», – пишет Sundai Times.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,170,00%
EUR20,790,00%
GBP22,700,00%
UAH0,610,00%
RON4,270,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 13.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд