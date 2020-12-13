Подведены итоги технической экспертизы Бендерской крепости, проведенной итальянской компанией Berlucchi Studio, сообщает ресурс «Новости Приднестровья». Создана трехмерная модель объекта. При его строительстве, как выяснили специалисты, применялось 26 различных видов кладки. «На основе экспертизы будет составлено техническое задание, и уже объявлен конкурс на поиск фирмы – подрядчика, которая займется реконструкцией. Конкурс международный, открытый. Из-за пандемии европейские фирмы не смогли приехать в этом году, увидеть объект и понять предстоящий объем работы. Пока конкурс продлевается на следующий год. Если ситуация с пандемией разрешится, то в 2021 году мы уже сможем приступить к реставрации. За основу будет взят 18 век, так как именно в этот период проводились самые масштабные реконструкции крепости», – пояснил директор исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов. На реставрацию объекта Европейский Союз выделил 2 миллиона евро.