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Газета "Кишиневские новости"

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США на стороне Украины в ее противостоянии с Россией

13 декабря
13:16 2020
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Пресс-служба ведомства иностранных дел Украины сообщает о том, что Киев доволен принятым Конгрессом законом «О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году».

Документ предусматривает выделение Незалежной военной помощи и новые санкции в отношении России. «Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практичскую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии», – говорится в заявлении МИД Украины.  

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