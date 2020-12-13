Пресс-служба ведомства иностранных дел Украины сообщает о том, что Киев доволен принятым Конгрессом законом «О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году».

Документ предусматривает выделение Незалежной военной помощи и новые санкции в отношении России. «Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практичскую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии», – говорится в заявлении МИД Украины.