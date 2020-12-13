В понедельник президент Клаус Йоханнис проведет встречу с представителями партий, которые по итогам выборов прошедших 6 декабря, проходят в парламент, сообщает «Международное румынское радио».

Речь пойдет о возможности формирования работоспособного правительства. Социал-демократы предлагают на должность главы кабинета министров Александра Рафаила, представителя Румынии во Всемирной организации здравоохранения. Национал-либералы, вторые по численности в парламенте, видят в должности премьера нынешнего министра финансов Флорина Кыцу. Также представители Национал-либеральной партии ведут переговоры с Альянсом за спасение Румынии и Демократическим союзом венгров о формировании коалиционного правительства.