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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Спутник V долетел до Венесуэлы

Спутник V долетел до Венесуэлы
13 декабря
12:56 2020
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Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране сделал прививку российской вакцины Спутник V, об этом он написал в Twitter.

«Спасибо послу и всей России. Обнимаю! Да здравствует братское и благосклонное сотрудничество. Мы всегда победим», – написал отпрыск президента, который ко всему еще является и депутатом парламента. Посол России в Венесуэлле Сергей Меликов-Багдасаров, комментируя слова Мадуро младшего, отметил: «Горжусь тем, что присутствовал в тот момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герради участвовал в 3-м этапе клинических испытаний первой в мире вакцины, зарегистрированной против Covid-19, Спутник V».

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