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Газета "Кишиневские новости"

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Сатурн уходит 21 декабря, оставляя богатые дары трём знакам зодиака

Сатурн уходит 21 декабря, оставляя богатые дары трём знакам зодиака
13 декабря
00:41 2020
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21 декабря совершенно особенный день! Он наполнен грандиозными астрологическими событиями. Во-первых, это самый короткий день в году. Во-вторых, это число удачи, дающее шанс изменить судьбу. И в-третьих, в этот день два мощных супергиганта – Сатурн и Юпитер – встретятся на небосклоне, оказавшись в знаке Водолея. Главные характеристики этого знака – прогрессивность, свободолюбие и дружелюбие.

Сатурн – планета мудрости и постоянства. Переходя в знак Водолея, она одарит представителей трех знаков зодиака невероятными подарками. Сатурн покровительствует бескорыстным и терпеливым, богатым духовно и усердным, убирая преграды на пути к четким целям.

Каким же знакам зодиака перепадет от щедрот супергиганта?

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