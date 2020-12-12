История:

13 декабря празднуют День святого апостола Андрея Первозванного. Апостол Андрей был в числе первых, кто пошел за Иисусом. Именно поэтому он получил имя Андрея Первозванного. Его брат, присоединившийся к уверовавшим Во Христа, получил известность под именем апостола Петра. Апостол Андрей всю свою жизнь провел в странствиях. Побывал он в самых отдаленных уголках Земли и везде нес слово божье. Язычники всячески пытались помешать его миссии, однако Бог оберегал святого Андрея. Тем не менее, в городе Патры, где правителем был язычник, апостол Андрей был арестован и приговорен к смертной казни на кресте особой формы в виде знака Х. До последней минуты своей жизни Святой читал молитвы, а после смерти был с почестями похоронен. Позже его мощи были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, куда ежегодно стекаются огромные массы верующих.