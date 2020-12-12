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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Выяснилось новое последствие коронавируса – раннее старение

12 декабря
19:11 2020
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Специалисты Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США провели исследование среди пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой или средней форме. Все эти больные получали лечение на дому и не были госпитализированы.

Одним из последствий у большинства вылечившихся оказались нарушения в работе отдельных внутренних органов. Прежде всего пострадали печень и поджелудочная железа, ткани которых подверглись жировому перерождению. Ученые отметили, что, как правило, подобные явления характерны для людей, которым исполнилось шестьдесят. А у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, такие диагнозы появились уже к сорока годам. То есть коронавирус ускоряет наступление старения, изнашивая организм. Исследователи подчеркивают, что вопрос нуждается в более подробном длительном изучении, чтобы расширить представление о возможных последствиях заболевания, в том числе отдаленных. Для этого рекомендуется тщательно наблюдать за выздоровевшими, регулярно повторять лабораторные анализы и постоянно анализировать в динамике изменения состояния здоровья, сообщает РИА «Новости».      

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