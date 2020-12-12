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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Швейцарии туристов пригласили в «ледяной собор»

В Швейцарии туристов пригласили в «ледяной собор»
12 декабря
13:11 2020
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Пещера носит название «Мельница» и отличается тем, что каждый год меняет высоту и очертания. Это происходит потому, что ежегодно, когда в течение весны и лета снега высокогорья тают, внутри пещеры образуется озеро. А осенью, когда вода уходит, пещера предстает в новом облике. Неизменными остаются высота – около пяти метров – и примерно двадцатиметровая длина.

В нынешнем году «Мельница» напоминает ледяной собор, словно вышедший из сказки. Пещера находится неподалеку от одного из популярных швейцарских горных курортов и официально признана туристическим объектом, теперь туда водят экскурсии. Дойти до «Мельницы» несложно всего за пятнадцать минут от ближайшего горного подъемника, сообщает Reuters.   

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