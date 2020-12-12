Оригинальную новинку теперь можно купить в японских магазинах. Это традиционный национальный рыбный суп быстрого приготовления с добавлением традиционной же японской водки сакэ. Ее в продукте содержится четыре процента.

Суп предназначен для употребления в горячем виде и упакован в порционные стаканы. Такой стакан легко нагреть в микроволновой печи. Что любопытно, алкоголь в результате разогревания не улетучивается и сохраняет свои свойства.

В общем, это настоящая находка для любителей пропустить рюмочку под горячее. Стоит такое удовольствие около двух долларов, сообщает «Sora News».