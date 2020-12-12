Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается того, что на территорию сопредельных стран Россия может ввести свои войска, сообщает «Военное обозрение».

«Ситуация в Белоруссии, в Молдове, все это рядам с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность по вопросу, если (российские) военные войдут на территорию Белоруссии в больших количествах, для нас это будет вызов», – заявил на заседании СНБО Данилов. А вот бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный предложил коллегам подумать, как вернуть Крым военным путем. По его словам мирно получить обратно полуостров не удастся, оттуда заранее надо выселить «лояльное население», а потом накрыть всей силой имеющегося оружия, считает Бессмертный. Ну, с такой фамилий легко фантазировать.