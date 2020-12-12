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Газета "Кишиневские новости"

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Не хочешь жениться – пойдешь под суд

Не хочешь жениться – пойдешь под суд
12 декабря
13:01 2020
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Двадцатишестилетняя жительница Замбии устала ждать предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Их отношения длились восемь лет, но молодой человек не заговаривал о свадьбе.

Обиженная барышня обратилась в суд, обвиняя кавалера в несерьезном отношении к будущей семье. Кроме того, у нее возникли подозрения, что молодой человек завел себе другую пассию.

Ответчик оправдывался тем, что у него недостаточно средств для свадьбы, ведь всем известно, что это дорогостоящее мероприятие.

Судья отказался решать конфликт, поскольку пара официально не зарегистрировала брак и с юридической точки зрения не может считаться семьей. А, значит, люди должны выяснять свои отношения без участия посторонних, пишет портал Tuko.    

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