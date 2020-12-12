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Газета "Кишиневские новости"

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Бандера разъезжает по Европе

Бандера разъезжает по Европе
12 декабря
12:56 2020
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Украинский гастарбайтер работающий в Польше разместил на лобовом стекле большегрузного автомобиля банер с надписью «Бандера», сообщает портал Onet.

Этот грузовик с польской регистрацией был сфотографирован в Италии. Снимок разместили в Facebook. К владельцу транспортной компании у журналистов возникли вопросы. Два года назад польский президент подписал закон, согласно которому за пропаганду идей Степана Бандеры предусматривается уголовная ответственность. «Мы ничего не знали об этой ситуации, мы узнали о ней как все из Facebook. Мы приносим свои извинения всем, кого затронула эта ситуация. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали срзу же после получения информации», – ответили польским журналистам в транспортной кампании, где работал поклонник Бандеры.

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