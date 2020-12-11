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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 106471 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 декабря 106471 излечившийся
11 декабря
22:21 2020
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На сегодняшний день в стране 106471 человек прошли лечение и 2521умер от инфекции COVID-19. На 11 декабря в Молдове подтверждены 124264 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8774 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31242 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3882 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 289 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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