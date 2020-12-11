Пятница, 11 декабря 2020, 00:44

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Из-за склада боеприпасов горная деревня в Швейцарии переедет

11 декабря
22:21 2020
Версия для печати

Во время Второй мировой войны на высокогорье в Швейцарских Альпах был создан склад боеприпасов, где хранится огромное количество взрывоопасных веществ. Причем хранится до сих пор. И это очень опасно, потому что в непосредственной близости от склада находится деревня, а еще неподалеку курортный городок.

Через два года после окончания войны здесь случился взрыв. Произошли огромные разрушения, погибли люди. Однако взорвалась лишь небольшая часть хранившегося на складе, а основная масса боеприпасов так и осталась на месте, эвакуировать или утилизировать их не стали. Все эти годы специалисты предупреждают, что чем дольше хранятся боеприпасы, тем выше опасность нового взрыва.

В конце концов местные власти пришли к выводу, что вывезти или утилизировать боеприпасы можно только при условии полной эвакуации всех жителей деревни. А поскольку взрывчатки на складе очень много, потребуется на все не менее десяти лет. Уже найдены и средства – целый миллиард долларов. Ведь людям потребуется выплатить компенсации, чтобы на новом месте они приобрели и обустроили себе жилье. При этом далеко не все жители деревни в восторге от необходимости переезжать. Они боятся, что больше не смогут вернуться в родные места, сообщает Reuters.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,69%
EUR20,79–0,94%
GBP22,70–1,27%
UAH0,61–0,17%
RON4,27–0,92%
RUB0,24–0,58%

Курсы валют в MDL на 11.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд