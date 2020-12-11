Во время Второй мировой войны на высокогорье в Швейцарских Альпах был создан склад боеприпасов, где хранится огромное количество взрывоопасных веществ. Причем хранится до сих пор. И это очень опасно, потому что в непосредственной близости от склада находится деревня, а еще неподалеку курортный городок.

Через два года после окончания войны здесь случился взрыв. Произошли огромные разрушения, погибли люди. Однако взорвалась лишь небольшая часть хранившегося на складе, а основная масса боеприпасов так и осталась на месте, эвакуировать или утилизировать их не стали. Все эти годы специалисты предупреждают, что чем дольше хранятся боеприпасы, тем выше опасность нового взрыва.

В конце концов местные власти пришли к выводу, что вывезти или утилизировать боеприпасы можно только при условии полной эвакуации всех жителей деревни. А поскольку взрывчатки на складе очень много, потребуется на все не менее десяти лет. Уже найдены и средства – целый миллиард долларов. Ведь людям потребуется выплатить компенсации, чтобы на новом месте они приобрели и обустроили себе жилье. При этом далеко не все жители деревни в восторге от необходимости переезжать. Они боятся, что больше не смогут вернуться в родные места, сообщает Reuters.