В течение прошедшего дня, 11 декабря, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 80-летний мужчина из Яловенского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Окницкого района, 83-летний мужчина из района Басарабяска, 67-летняя женщина из района Шолдэнешть, 63-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 59-летний мужчина из района Чимишлия, 82-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 84-летняя женщина из Яловенского района, 78-летний мужчина из Сорокского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 89-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 45-летний мужчина из Новоаненского района, 78-летняя женщина из Фалештского района, 60-летний мужчина из АТО Гагаузия. На вечер 11 декабря 106471 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2521человек умер от инфекции.