Территориальная организация ДПМ из Единец покидает формирование Павла Филипа. Среди тех, кто ушел, числятся районные и муниципальные советники, а также вице-председатели Единецкого района.

«Наше решение основано на несогласии территориальной организации Единец с политикой, продвигаемой нынешним руководством ДПМ», – указывается в сообщении.

«Считаем нападки на руководство территориальной организации Единец низкими и лицемерными, вызванными личными интересами нынешнего руководства ДПМ. Сожалеем, что дошло до этого, но другого выхода у нас нет, потому что Павел Филип и микрогруппа из руководства ДПМ захватили партию и используют ее исключительно в собственных интересах», – говорят члены организации.

Напомним, что недавно аналогичным образом поступила и организация ДПМ из Дрокии.