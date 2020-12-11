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Газета "Кишиневские новости"

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Почему активисты из Единец покидают ДПМ

11 декабря
18:11 2020
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Территориальная организация ДПМ из Единец покидает формирование Павла Филипа. Среди тех, кто ушел, числятся районные и муниципальные советники, а также вице-председатели Единецкого района.

«Наше решение основано на несогласии территориальной организации Единец с политикой, продвигаемой нынешним руководством ДПМ», – указывается в сообщении.

«Считаем нападки на руководство территориальной организации Единец низкими и лицемерными, вызванными личными интересами нынешнего руководства ДПМ. Сожалеем, что дошло до этого, но другого выхода у нас нет, потому что Павел Филип и микрогруппа из руководства ДПМ захватили партию и используют ее исключительно в собственных интересах», – говорят члены организации.

Напомним, что недавно аналогичным образом поступила и организация ДПМ из Дрокии.

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