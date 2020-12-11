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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Пчелиный яд коронавирусу не друг

Пчелиный яд коронавирусу не друг
11 декабря
16:11 2020
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Ученые всего мира продолжают поиски эффективных средств против коронавируса. Исследователи Йенского университета имени Шиллера и клиники Ортенау Оффенбург в Германии обнаружили противовирусное действие пчелиного яда.

В ходе опроса пасечников, профессионально работающих с пчелами и имевших контакты с больными коронавирусной инфекцией, были получены интересные результаты. Пятая часть респондентов ответила, что заразилась. Еще более сорока процентов не заболели, несмотря на тесный контакт с инфицированными. При этом опрошенные сообщили, что испытывали укусы пчел, а многие  употребляли продукты с содержанием прополиса.

Это позволило ученым сделать вывод о противовирусном эффекте пчелиного яда и применении его в ходе лечения инфекции для облегчения течения заболевания, прежде всего на начальной стадии. По мнению исследователей, пчелиный яд может также оказывать профилактическое действие, пишет газета «Известия».        

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