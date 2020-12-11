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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Тест на потерю запахов способен снизить передачу коронавируса

Тест на потерю запахов способен снизить передачу коронавируса
11 декабря
16:11 2020
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Американские исследователи из BioFrontiers CU при университете Колорадо и Йельской школы медицины разработали тест на расстройство обоняния. Как известно, это один из главных симптомов заражения коронавирусом, он наблюдается примерно у половины заболевших. Однако если проводить такой тест без подкрепления видеообразом предмета, запах которого предлагается опознать, симптом выявляется уже у восьмидесяти процентов пациентов.

Новый тест передает полученные результаты специальному приложению для смартфона, который их учитывает. С помощью математического моделирования ученые пришли к выводу, что, если проводить тест на потерю обоняния каждые три дня, это поможет выявлять инфицированных значительно эффективнее, чем еженедельные лабораторные анализы ПЦР, к тому же затраты значительно сократятся. И, например, такое тестирование при посещении массовых мероприятий вроде футбольных матчей или концертов популярных исполнителей могло бы сократить риски распространения инфекции на семьдесят пять процентов, сообщает «Medical Xpress».    

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