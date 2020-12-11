Депутат ПСРМ Никита Цуркан зарегистрировал поправку к проекту налогово-бюджетной политики на будущий год, в которой предлагает аннулировать налогообложение почтовых посылок дороже 100 евро. Социалисты будут настаивать на сохранении нынешнего уровня в 200 евро.

Предложение депутата-социалиста предусматривает возможность оплаты онлайн НДС и других таможенных сборов для товаров, приобретенных за рубежом, что позволит уменьшить «живые очереди» в различных ведомствах в период пандемии.

Отметим, что лимит для посылок, отправляемых физическими лицами из-за границы, остается на уровне 300 евро, если способ доставки – наземный, и 430 евро, если посылка поступает в страну авиасообщением.