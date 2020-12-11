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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Думаю, большинство за снижение пенсионного возраста

11 декабря
15:51 2020
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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ выразил надежду, что все депутаты поддержат проект социалистов, предусматривающий снижение возраста выхода на пенсию. Парламентарий подчеркнул, что возврат к пенсионному цензу уровня 2016 года является одним из обещаний ПСРМ.

«Думаю, мы найдем голоса не только в нашей фракции. Думаю, что большинство депутатов поддержат этот проект», – заявил Фуркулицэ в студии «Sputnik Moldova».

Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин составит 57 лет, мужчин – 62 года. Также матери 5 и более детей смогут получать пенсию с 54 лет. Кроме того, предлагается изменить и период расчета пенсионных выплат.

Реформа пенсионного обеспечения была проведена в 2016 году по предложению правительства Филипа. Тогда было принято решение увеличить пенсионный ценз до 63 лет как для женщин, так и мужчин.

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