Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ выразил надежду, что все депутаты поддержат проект социалистов, предусматривающий снижение возраста выхода на пенсию. Парламентарий подчеркнул, что возврат к пенсионному цензу уровня 2016 года является одним из обещаний ПСРМ.

«Думаю, мы найдем голоса не только в нашей фракции. Думаю, что большинство депутатов поддержат этот проект», – заявил Фуркулицэ в студии «Sputnik Moldova».

Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин составит 57 лет, мужчин – 62 года. Также матери 5 и более детей смогут получать пенсию с 54 лет. Кроме того, предлагается изменить и период расчета пенсионных выплат.

Реформа пенсионного обеспечения была проведена в 2016 году по предложению правительства Филипа. Тогда было принято решение увеличить пенсионный ценз до 63 лет как для женщин, так и мужчин.