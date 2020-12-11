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Газета "Кишиневские новости"

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Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией
11 декабря
15:51 2020
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Президент Молдовы выразил надежду на то, что наша страна получит российскую вакцину от COVID-19. Заявления были сделаны на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в пятницу в формате онлайн. 

«Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за помощь, которую вы нам оказали в борьбе с пандемией, за ту помощь, которую мы получили в борьбе с последствиями засухи. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что в РФ есть вакцина, мы очень надеемся получить её для граждан РМ», – сказал он.

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