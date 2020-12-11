Игорь Додон выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в онлайн-формате. Глава нашего государства поблагодарил лидеров стран ЕАЭС за поддержку, которая была оказана Республике Молдова в реализации ее стремления углублять взаимодействие с экономическим объединением евразийских стран и стать государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Додон рассказал, что в этом году Республика Молдова, как и большинство стран мира, столкнулась со сложной пандемической ситуацией, которая негативно повлияла на развитие многих секторов экономики и социальной сферы. Кроме этого, отметил он, Молдова переживает последствия сильной засухи и связанное с ней ухудшение условий деятельности сельскохозяйственных производителей.

«Несмотря на серьёзные пандемические, экономические и социальные вызовы этого года, на которые приходится быстро и адекватно отвечать, Молдова не сняла с повестки дня вопрос об укреплении своего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом в качестве государства-наблюдателя. Правительство Молдовы направило в Евразийскую экономическую комиссию нашего официального представителя для поддержания регулярных контактов органов исполнительной власти с Комиссией по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования и по другим направлениям. Наш представитель принимает участие в заседаниях рабочих органов Евразийской экономической комиссии, передаёт информацию и полученные материалы компетентным министерствам и ведомствам в нашей стране», – подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что в начале этого года были начаты переговоры с Евразийским банком развития о вступлении Молдовы в состав его участников. «Видим в этом большие перспективы в плане содействия развитию национальной экономики и углублению взаимодействия с экономиками стран Евразийского экономического союза», – отметил президент. Додон добавил, что Республика Молдова проявляет особую заинтересованность в получении финансовой поддержки для осуществления проектов в агропромышленной сфере и участия в проектах обеспечения продовольственной безопасности стран Союза, а также для реализации проектов модернизации инфраструктуры и масштабной цифровой повестки, и полагает, что интерес к участию в таких проектах на территории Молдовы могут проявить и страны-члены Евразийского экономического союза.

«Мы наблюдаем за процессом развития ЕАЭС и отмечаем позитивные и привлекательные тенденции в области промышленной кооперации и индустриализации, технического регламентирования, внедрения информационных технологий, развития транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров, расширения международного взаимодействия ЕАЭС с третьими странами. Считаем Евразийский экономический союз эффективным интеграционным объединением, активно развивающим своё внутреннее экономическое пространство и внешние связи с третьими государствами и международными организациями», – сказал он.

В заключение Додон подчеркнул, что большинство граждан Республики Молдова с надеждой смотрят на дальнейшее сотрудничество и углубление взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

«Как вы знаете, месяц назад в Молдове состоялись президентские выборы. Надеюсь, что избранный президент Республики Молдова, который должен вступить в должность через 2 недели, продолжит содействовать развитию сотрудничества Молдовы со странами Союза, который на наших глазах превращается в притягательное интеграционное объединение, в один из мировых “центров экономической силы”. Предстоит непростой 2021 год – кроме борьбы с пандемией и с негативными последствиями экономического кризиса, у нас очень непростая внутриполитическая ситуация. Скорее всего, состоятся досрочные парламентские выборы. Но я хочу подтвердить мнение и позицию большинства граждан РМ о продвижении взвешенной внешней политики и продолжении сотрудничества со странами ЕАЭС. Желаю всем странам, участвующим в евразийской интеграции, успехов в развитии своих экономик через укрепление евразийского партнерства и максимальное использование его преимуществ!» – заявил Игорь Додон.