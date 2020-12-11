Дешёвый популизм. Так Игорь Додон прокомментировал намерение Майи Санду демонтировать забор вокруг здания администрации президента.

«Какой смысл снимать забор? Вот Белый дом, например – что, Байден, став президентом, тоже снимет забор? Кому он мешает? Кстати, не я его установил, а Воронин после апрельских событий 2009-го года, и новый президент намерена его снять. Чтобы разрушить что-то, много ума не надо. А вы попытайтесь что-то построить. Что, жизнь в Молдове после этого станет лучше?! Дешёвый популизм. Мы создавали. Теперь посмотрим, на что способны те, кто придёт после нас», – сказал он.