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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Наша главная задача – не допустить хаоса

Фуркулицэ: Наша главная задача – не допустить хаоса
10 декабря
21:51 2020
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Чтобы этого не произошло, крайне необходимо принятие бюджетно-налоговых документов, подчеркнул председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

«Будучи ответственной партией, мы выступаем за то, чтобы вне зависимости от ситуации, страна вошла в новый год с принятым бюджетом. Это позволит увеличить зарплаты врачам, бюджетникам. Мы сделаем всё для того, чтобы правительство не ушло в отставку как минимум до принятия этих важных документов», – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Напомним, на прошлой неделе депутаты приняли в первом чтении проекты государственного бюджета, социального и медицинского страхования и бюджетно-налоговой политики. На этой неделе разрабатываются поправки, которые впоследствии должно рассмотреть правительство и представить финальные варианты документов депутатам.

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