В течение прошедшего дня, 10 декабря, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летний мужчина из района Шолдэнешть, 65-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 65-летняя женщина из Окницкого района, мужчина из района Штефан-Водэ, 92-летний мужчина из Кагульского района, 69-летняя женщина из Кагульского района, 86-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 81-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 80-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Оргеевского района, 65-летний мужчина из Новоаненского района, 69-летний мужчина из Кишинева. На вечер 10 декабря 105238 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2500 человек умерли от инфекции.