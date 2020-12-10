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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 2500 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 2500 смертельных случаев
10 декабря
17:51 2020
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В течение прошедшего дня, 10 декабря, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летний мужчина из района Шолдэнешть, 65-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 65-летняя женщина из Окницкого района, мужчина из района Штефан-Водэ, 92-летний мужчина из Кагульского района, 69-летняя женщина из Кагульского района, 86-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 81-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 80-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Оргеевского района, 65-летний мужчина из Новоаненского района, 69-летний мужчина из Кишинева. На вечер 10 декабря 105238 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2500 человек умерли от инфекции.

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