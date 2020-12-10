Игорь Додон поздравил избранного президента Майю Санду с утверждением Конституционным судом ее мандата.

«Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Республики Молдова.

Граждане на прошедших выборах массово голосовали за кандидатов, представляющих Партию социалистов и Партию «Действие и солидарность», примерно поровну внутри страны, а это означает, что эти партии и их лидеры приняли на себя основную политическую ответственность за будущее Республики Молдова.

Народное голосование также показало, что другие партии пользуются очень слабым доверием граждан, и это подтверждает, что парламент в его нынешнем виде больше не представляет граждан и должен быть распущен как можно скорее.

Граждане поручили избранному президенту решить проблемы, которые она определила как приоритетные в своей предвыборной программе, равно как и взять на себя ответственность за управление страной в условиях пандемического кризиса до проведения досрочных выборов.

ПСРМ и я уважаем выбор граждан и поддержим шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов. Мы также поддержим принятие избранным президентом и ее партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя госпожой Майей Санду.

Мы готовы обсудить это и определить с ПДС наиболее подходящую дату организации досрочных выборов, чтобы они были проведены в соответствии с законом, без политических и непрозрачных игр, не ставя под угрозу процесс управления страной и здоровье граждан.

Что касается меня, то после того как мой президентский срок истечет 24 декабря, я буду действовать в соответствии с мандатом доверия, выданного мне 700 тысячами граждан на прошедших выборах. Буду работать ради лучшей жизни наших людей, ради претворения в жизнь обещаний, данных в ходе избирательной кампании. Вместе с ПСРМ мы будем более активными, чем когда-либо, и, безусловно, наша роль на политической сцене в обозримом будущем будет решающей», – написал в соцсетях Игорь Додон.