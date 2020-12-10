Депутаты ПСРМ обратились в Конституционный Суд Молдовы с целью проверки конституционности закона о передаче земельного участка посольству США в 2018 году.

Депутат Василе Боля напомнил, что этот закон был дважды отклонен президентом Игорем Додоном, после чего КС отстранил главу государства от выполнения обязанностей по требованию депутатов ДПМ, а закон одобрил тогдашний спикер парламента Андриан Канду.

«Мы считаем, что промульгация закона Андрианом Канду по искаженной процедуре, что установили и Венецианская комиссия и внешние партнеры, имеет ничтожную силу»,- сказал Боля.

Напомним, что 3 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект ПСРМ об отмене передачи земельного участка посольству США. По требованию депутатов ПДС Конституционный суд приостановил исполнение закона.