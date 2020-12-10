Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский посчитал нужным лично сообщить подчиненным на рабочем заседании, что из России поступил очередной транш гуманитарной помощи, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

С 2008 года приднестровские пенсионеры ежемесячно из таких поступлений получают по 150 рублей. Красносельский особо подчеркнул: деньги должны быть выданы на руки до новогодних праздников. «Выплаты гуманитарной помощи, которая поступила… будут осуществляться пенсионерам, находящимся на нашей территории… Если человек стоял на учете все второе полугодие, то он получит по 150 рублей за 6 месяцев, то есть 900 рублей», – отметила на совещании директор Фонда социального страхования Алевтина Береза. Курс приднестровского рубля к доллару США – 16,1 к 1.