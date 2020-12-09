Приостановление действия поправок к закону о СИБе – формальность, надеемся, что КС примет конституционное решение, заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью каналу REN Moldova.

«Я надеюсь, что Конституционный суд продемонстрирует мудрость и тщательно рассмотрит это положение со всех точек зрения. КС теперь в сложной ситуации, потому что были опротестованы все инициативы, проголосованные в парламенте не только 3 декабря. Судьи не торопятся выносить вердикт, потому что им необходимо время, чтобы тщательно рассмотреть все документу. Мы надеемся, что Высокий суд примет верные, конституционные решения», – заявил Фуркулицэ.

Напомним, что депутаты ПСРМ и группы Pentru Moldova проголосовали за изменение закона о СИБе. Согласно изменениям, зам. директора ведомства будет назначать парламент, а не президент страны. Парламентарии из оппозиции опротестовали нововведения в суде, хотя летом 2020 года депутаты блока ACUM подготовили аналогичный документ.