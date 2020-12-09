Представители Партии «Действие и солидарность» намерены обратиться в Конституционный суд по поводу необоснованных платежей взымаемых Termoelectric с граждан отказавшихся от центрального отопления, сообщает ИНФОТАГ.

Депутат парламента Дан Перчун на брифинге рассказал журналистам: многие горожане ради экономии перешли на автономное отопление. Однако решением правительства от 2011 года их обязали оплачивать 10% стоимости обогрева от того, что отчисляют не воспользовавшиеся этой возможностью соседи. «То есть, люди продолжают платить деньги за услугу, от которой отказались. В отопительный сезон 2019-2020 годов таким образом Termoelectrica получила около 22 миллионов леев. Абсолютно ясно, что этот механизм создает привилегированое положение данному предприятию», – заявил Перчун. Впрочем, как это часто происходит, выводы политика не подтверждены экономическими расчетами, что явно указывает на их электоральный подтекст. Учитывая, что в обозримом будущем пройдут досрочные парламентские выборы, эта инициатива может сыграть на руку Партии «Действие и солидарность», и принести ей дополнительные голоса за счет популистских идей.